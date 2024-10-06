План работ Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» в Костанае с отключением потребителей частного сектора и спальных районов с 7 октября.

с 7 по 12 октября 10:00 до 18:00 — Частный сектор: ул. Байтурсынова 140-162, ул. Дулатова 127-181, ул. Назарбаева 74-95, ул. Пролетарская 75-108, ул. Алтынсарина 137-149.

с 7 по 12 октября 10:00 до 18:00 — магазин по пр. Абая 297 — Частный сектор: ул. 6 пр. Лермонтова 1/1,1-10, 4 пр. Лермонтова 1-14, 3 пр. Лермонтова 1- 14, пр. Абая 287-303. Спальный сектор: пр. Абая 305, ул. Лермонтова 18.

8 октября 10:00 до 18:00 — магазин « Айым», «Фрукты», «Алина». Частный сектор: ул. Баймагамбетова 198-297, 273/1-273/2,ул. Байтурсынова 145-176, 149/1-149/13, ул. Козыбаева 172-208, пр. Н.Назарбаева 98-130. Спальный сектор: ул. Шевченко 47

Светофор: пр. Н.Назарбаева – ул. Баймагамбетова

9 октября 10:00 до 17:30 — Народный банк по ул. Ворошилова 3/2, ИП Фоменко, ИП Демисенова, ДЮСШ, ресторан «Ницца», ИП Кремсер, ИП Гридасова, СО «Химик». Спальный сектор: ул. Ворошилова 3/1,3/2.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.