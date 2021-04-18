С понедельника открывается онлайн-запись на курсы «Бастау бизнес»

На следующей неделе открывается онлайн-запись на курсы по программе «Бастау Бизнес». Практически треть от всех прошедших курсы этого года, смогут претендовать на денежную поддержку от государства, передает alau.kz

Наталья, Аза и Анастасия — 3 подруги, которые решили вместе делать необычный для Костаная бизнес. Они занимаются выращиванием микрозелени. Идею девушки привезли из Вьетнама. Но развить ее уже здесь на родине им помогла программа «Бастау Бизнес». Курсы этого проекта предпринимательницы прошли еще в прошлом году, после чего получили от государства материальную помощь в размере полумиллиона тенге.

«Мы решили попробовать – почему бы и нет. Чтобы продвинуть свой бизнес. Денежную помощь предоставили, и мы на нее купили оборудование для микрозелени. А из-за него у нас стала быстрее зелень расти и конечно чем больше зелени, тем больше мы продаем. Это очень хорошо, что не надо возвращать ни копейки. Просто они отдают, помогают и все. Возврата никакого не требуют»,- поделилась предпринимательница Анастасия.

Успешным стартом своего дела в нашей области могут похвастаться почти 3 тысячи человек. Все они получили денежную поддержку после прохождения курсов «Бастау Бизнес», которые реализуются в Казахстане на протяжении 4-х лет. Этот год исключением не станет. Начиная с 19 апреля на сайте палаты предпринимателей «Атамекен» открывается регистрация новых заявок на обучение.

«В текущем году запланировано охватить обучением 1250 человек. Предусмотрено 5 потоков обучения в онлайн-режиме посредством АИС Atameken Academy. Обучение представляет собой 50 видео-уроков, конспектов, презентационного материала, тестов, а также конструктор бизнес-плана»,- сообщила консультант по проекту «Бастау Бизнес» Айман Жакижан.

Интерес к проекту «Бастау Бизнес» костанайцы стали проявлять еще до объявления официального старта приема заявок на сайте. Заявления можно было оставлять и раньше в центре занятости населения. Для этого человеку требовалось только удостоверение личности и ЭЦП, которое подтверждало его статус, позволяющий стать участником проекта. К примеру, поучаствовать в курсах «Бастау» могут безработные, самозанятые или действующие предприниматели, лица с инвалидностью, молодежь и люди предпенсионного возраста, а также члены многодетных либо малообеспеченных семей и другие.

«Сертификат «Бастау» дает знания по ведению бизнеса и позволяет нашим выпускникам принять участие в получении финансовой поддержки от государства. Плановый показатель эффективности по количеству открывших и расширивших бизнес не менее 30 процентов от числа обученных»,- пояснила Айман Жакижан.

Курсы планируется запустить 26 апреля. Они продлятся 21 день и будут бесплатными. Хотя количество мест для обучающихся ограничено, заявки примут от всех желающих. Те, кто не сможет попасть на курсы в этом апреле, смогут пройти их на следующий год по тому заявлению, которое будет ими подано сейчас.

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