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С понедельника в Костанае запустят автобусы. Но число пассажиров в них ограничат

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2558 - выздоровевших

34 - летальных случаев

72 - в Костанайской области

На заседании оперативного штаба региона стало известно, что будет запущен общественный транспорт, как городской, так и дачный, передает alau.kz

Заседание оперативного штаба состоялось с участием акима Костанайской области.

«С 18 мая будет возобновлена работа общественного городского транспорта с ограничением по времени с 7 часов утра до 20 часов вечера. А также общественного транспорта до садово-огороднических обществ с ограничением по времени с 7 утра до 21 часа вечера. И наполняемость салона пассажирами по количеству не более числа посадочных мест».

 

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