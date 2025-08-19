На участке одной из республиканских трасс Казахстана ввели жесткое ограничение скорости, сообщает Zakon.kz.

Об этом 18 августа 2025 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области:

«На 1128-м км автотрассы Астана – Караганда – Алматы в направлении Караганды, вблизи пос. Осакаровка, произошло временное сужение проезжей части. Для регулирования движения установлены специальные технические средства, что повлекло за собой значительное снижение разрешенной скорости – с привычных 140 км/ч до 20 км/ч».

Аналогичное ограничение действует и у пос. Акшатау со стороны Караганды.

В зоне действия ограничения дежурят сотрудники патрульной полиции, осуществляющие остановку автомобилей. С водителями и пассажирами проводятся профилактические беседы о необходимости соблюдения ПДД и важности отдыха во время длительных поездок.

Для обеспечения безопасности на дороге и оперативного реагирования на возможные происшествия пост патрульной полиции работает круглосуточно, в две смены.

«Главная задача введенных мер – снижение риска аварий на данном участке трассы, предотвращение ДТП и, как следствие, защита жизни и здоровья граждан. Новые ограничения призваны создать максимально безопасные условия для всех участников дорожного движения», — сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Автогаз в Казахстане может подорожать? Министерство энергетики Казахстана обсуждает вопрос ценообразования на сжиженный нефтяной газ (СНГ) в условиях роста транспортных...

Контроль над переводами. Кого в Казахстане начнут проверять этой осенью С сентября в Казахстане начнут действовать новые правила проверки мобильных переводов. В Комитете госдоходов пояснили,...

Казахстанец подал в суд из-за маленькой пенсии В 2023 году 65-летний житель Уральска обратился в уполномоченный орган за назначением пенсии по возрасту....