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С прохождением атмосферных фронтов придёт снег. Прогноз на три дня

Прогноз погоды озвучили синоптики Казгидромета. 

С влиянием ложбины Атлантического циклона и прохождением атмосферных фронтов, в ближайшие дни на большей части республики пройдут дожди, в горных районах юго-востока страны, в ночные часы в северной половине Казахстана ожидаются осадки в виде дождя и снега. По Казахстану прогнозируется усиление ветра, на западе, востоке, в горных районах юга и юго-востока страны – туманы.

На большей части республики повышение температуры воздуха:

  • на западе, северо-западе ночью до 3-8 тепла, днем до 10-20 тепла;
  • на севере ночью до 2-7 тепла, днем до 7-12 тепла
  • в центре страны до 3-8 тепла, днем до 5-19 тепла;
  • на востоке ночью колебание от 5 мороза-5 тепла до 0-8 мороза, днем основной фон 5-13 тепла;
  • на юге ночью до 2-7 тепла, днем до 10-20 тепла;
  • на юго-востоке понижение ночью до 5 мороза-7 тепла, днем до 5-15 тепла.
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