С риском для жизни. В лифте рудненской многоэтажки постоянно застревают люди

Жители многоэтажки в Рудном пытаются решить проблему с лифтом. Только за прошлую неделю, по их словам, из застрявшего лифта они вытаскивали людей. Причем спасение происходит с серьезным риском для самих застрявших.

Только за прошлую неделю, по словам, из застрявшего лифта они вытаскивали двух людей.

Причем спасение происходит с серьезным риском для самих застрявших.

Елена Осинцева живет в доме 40 А по улице 50 лет октября в Рудном. Именно в этой многоэтажке было снято вот это видео, где из застрявшего между этажами лифта пытаются вытащить человека. И этот случай здесь не единственный, говорит девушка. Старый пассажирский лифт с нагрузкой не справляется, а грузовой, который должен быть здесь по плану, не работает. Эта 12-этажка, по словам жильцов, была изначально построена так, что в работе должны быть сразу два лифта, но людям приходится ходить по лестнице, которая считается и вовсе пожарной.

«Мы обратились в акимат с просьбой нам восстановить грузовой. Жители третьего этажа идут пешком. Ездят в общем 790 квартир. Пассажирский постоянно эксплуатируется. Когда приходит скорая, или когда умирают, выносят стоя или через проход, где мусоропровод, через пожарную лестницу. Должен быть грузовой лифт», — говорят жильцы дома.

За использование пассажирского лифта, говорят люди, они исправно платят по 1200 тенге в месяц и не понимают, почему лифт не могут отремонтировать.

«Я обращалась в ПКСК»Спутник», чтобы дали нам отчеты, когда ломался, как ремонтировался, квитанции, техническое обоснование, не предоставили нам ничего», — говорит Валентина Сивашова.

Жильцы просят акимат Рудного решить их проблему и запустить грузовой лифт, по словам чиновников, сделать это сложно, но можно.

«Данная шахта лифта находится не на балансе акимата, нужно поставить, только тогда имеем право нести затраты. Мы поставим, признаем безхозной (Прим.-шахту). Это будет год. Потом через суд поставим на баланс, и тогда имеем право выделять деньги», — объяснил заместитель акима Рудного Денис Петрухно.

В Рудном в последние годы действует программа по ремонту и восстановлению лифтов. Всего их в городе 150. 16, по словам чиновников, уже отработали сроки службы, но после их технической проверки, они будут работать и дальше. Что касается этого лифта, то он в это число не входит. Но его все же проверят. Окончательное решение будет приниматься уже совместно с акиматом и жильцами, которые являются собственниками шахты лифта, сама же движущая часть подъемного устройства относится к отделу жилищной инспекции

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