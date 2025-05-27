Во время заседания в Мажилисе депутат Павел Казанцев удивил резким заявлением, предложив решать проблему с сайгаками в Казахстане методом «на войне, как на войне».
Павел Казанцев выразил мнение, что для сокращения численности сайгаков в стране необходимо создать своего рода «генштаб». Он также предложил организовать круглосуточный вывоз туш животных с полей в рефрижераторах и последующую их переработку на мясокомбинатах.
«У нас очевидная ЧС. У нас отсутствует оперативное управление. Мы прикрываемся какими-то научными обоснованиями и так далее. Отсутствие генштаба, а на войне как на войне, это война, коллеги. Давайте мы прислушаемся, о чем наши коллеги говорят на селе. Мы тут сейчас за рога переживаем, за какие-то там копейки. За миллионы. А миллиарды тратим народных денег, вместо того чтобы их пускать в экономику, в развитие. Мы будем покрывать убытки этих несчастных крестьян, которые должны кормить людей. Что нужно делать? Первое — это госубой. Это должен быть частный убой. А почему людям не дать бесплатное мясо? Google в помощь, я не великий кулинар. Учитывая, что тушенка делается элементарно из него (сайгака. -Прим.) У нас фермеры, задавленные вот этим форматом. У нас закон мешает, да? Ну, наверное, мешает. Но опять же, при режиме ЧС законы можно как-то и прикручивать сейчас. Надо будет — выходить на указ президента даже — на период такой-то принять, что каждое село не на мотоциклах с «бибикалками» ездить, сайгу пугать, он должен с ружьем выезжать и фигачить. И у него должны быть четкие рекомендации. Фигачим, кого? Стреляем, значит, стреляем самцов, а может быть и всех подряд. И в этом ничего страшного нет», — высказался депутат.
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