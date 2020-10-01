В Казахстане ввели новые условия продажи сигарет. Теперь вся табачная продукция должна иметь специальную метку с информацией о производителе, серийным номером и кодом защиты. Кроме этого, каждые полгода минимальная стоимость пачки сигарет будет повышаться и дойдет до 600 тенге, передает alau.kz

С сегодняшнего дня в Казахстане изменились условия продажи сигарет. В рамках первого этапа внедрения цифровой маркировки, все табачные изделия должны иметь уникальный код. Его уже в магазинах будут считывать предприниматели с помощью 2Д сканера. Как считают специалисты, это обеспечит прозрачность рынка.

«Маркировка -это специальная зашифрованная метка на товаре, которая предназначена для защиты изделия и для определения оригинального производителя. Кроме того это позволит обезопасить граждан», — рассказал главный специалист отдела управления государственных доходов г.Костанай Сергей Литяйкин.

Сергей Литяйкин указал, что на прилавках все еще можно будет встретить немаркированную продукцию. Дело в том, что у предпринимателя еще есть время, для реализации старой продукции.

«С департамента нам довели, что в течение года они должны быть распроданы. То есть у них через год не должно быть товара, который без DataMatrix, без маркировки такие товары не должны продаваться после года с введения в силу закона», — добавил Сергей Литяйкин.

Подобную маркировку с апреля следующего года производители должны наносить и на заменители табака, электронные сигареты. Кстати, все это приведет к подорожанию табачной продукции до 470 тенге. Но и это не последнее поднятие цен. С января 2021 года минимальная стоимость составит 500 тенге. Каждые полгода цена за пачку сигарет будет повышаться примерно на 20 тенге. И к январю 2023 года составит минимум 600 тенге. Но и это не все изменения. Подакцизные товары, а это табачные изделия, алкоголь и нефтепродукты должны иметь сопроводительные накладные.

«Они нужны для постепенного отслеживания товара, то есть от производителя до оптовика, от оптового реализатора до конечного потребителя то есть до розничного магазина. А от розничных магазинов до физических лиц, кому они продали отслеживать», — пояснил Сергей Литяйкин.

Такое новшество будет внедрено как пилотный проект с ноября. То есть пока за отсутствие сопроводительных документов никаких штрафов не будет. Но уже с марта следующего года это станет обязательством. И реализовывать продукцию без накладной будет нельзя. В ином же случае предусмотрена административная ответственность, указали в управлении госдоходов.

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