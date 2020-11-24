С сел Костанайской области начали снимать карантин из-за птичьего гриппа

В Костанайской области из карантина по птичьему гриппу начали выводить села, которые еще в сентябре были закрыты из-за обнаружения в них опасной инфекции. За эти месяцы в регионе, по официальным данным, погибло почти 400 тыс. голов, больше всего падёж был зафиксирован на птицефабрике «Агроинтерптица» в Аркалыке

В сентябре в 3-х населенных пунктах Костанайской области был подтвержден диагноз высокопатогенного гриппа птиц. После этого на карантин были закрыты 10 сел, из которых был прекращен вывоз птицы и продукции птицеводства. В это же время шла работа по утилизации павшей птицы. Всего было уничтожено 399 тысяч голов. В течение последних месяцев по области вакцинировано почти 1 млн 200 тысяч голов птиц. Сейчас, согласно официальной информации, в селах готовятся снять карантин.

«По двум населенным пунктам проводятся административные процедуры по вынесению постановление о снятии карантина. В данный момент проводятся заключительные дезинфекции на птицеводческих помещениях ТОО «Агроинтерптица» город Аркалык. После получения акта экспертизы качества дезинфекции и представление Областной теринспекции будет принят постановление акимата области о снятии карантина с села Родина г. Аркалык, в том числе с ТОО «Агроинтерптица», — говорит руководитель управления ветеринарии Костанайской области Самат Калиев.

Сейчас карантин по гриппу птиц снят в 7 населенных пунктах. Помимо этого заканчивается процедура возмещения стоимости изымаемых и уничтожаемых птиц. На сегодня завершены сбор и отправка документов для возмещения со всех населенных пунктов, в том числе с ТОО «Агроинтерптица», в общем, документы поданы почти на 439 тысяч голов, отмечает руководитель управления ветеринарии области. На 20 ноября выплачено 129 млн тенге за 118 тысяч голов.

«Уважаемые акимы, в целом ситуация стабилизировалась по ветеринарии, план 109 процентов из-за птичьего гриппа, грамотно отреагировали все районы, где был обнаружен птичий грипп. Возмещение по птице продолжается, вместе работа идет с Минсельхозом, выработаны мероприятия и до конца года нужно снять все вопросы»,- сказал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Эпизоотическую ситуацию по гриппу птиц в регионе удалось стабилизировать, однако аким Костанайской области подчеркнул, что расслабляться не стоит. Весной, когда начнется миграции дикой птицы, возможность появление новых очагов не исключается, поэтому уже сейчас нужно озаботиться закупом вакцины и информированием сельских жителей об опасности смешивания дикой и домашней птицы.

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