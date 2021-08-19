С школьниками всё ясно, а как будут учиться студенты с вакциной и без? Отвечает управление образования Костанайской области

В традиционном формате, в стенах школ начнется новый учебный год для учеников общеобразовательных школ Костанайской области. Права выбора родителям — офлайн или онлайн будет учиться их ребенок не предоставляют. В случае ухудшения эпидобстановки, либо всплеска заболеваемости в отдельно взятом классе или школе вопрос будет решаться точечно. Сложнее дело обстоит с будущими студентами, передает alau.kz

Исключительно в формате офлайн, в классах, за партами, с традиционными уроками, звонками и переменами начнется новый учебный год для тысяч учеников общеобразовательных школ. Решение принято Министерством образования и науки, и права выбора родителям не предоставляют. На домашнем обучении будут только дети с особыми образовательными потребностями. Для всех остальных онлайн обучение начнется только в случае ухудшения эпидобстановки в целом, либо в отдельно взятом классе или школе.

«Там все будет зависеть от постановления и от эпидокружения, состояния. Допустим, если в классе заболел один ребенок или был контактным, то там будет приниматься решение о том, допустим класс отправляется на дистанционное обучение или параллель. Это все будет зависеть от обстановки в самой школе», — говорит заместитель руководителя управления образования Костанайской области Айман Ибраева.

И если со школьниками ситуация ясна, то совсем не просто дело обстоит со студентами. До начала учебного года остались считанные дни, а не привитые студенты колледжей и вузов до сих пор не знают — смогут ли они войти в здание своего учебного заведения или нет. И если они так и не провакцинируются, организуют ли для них дистанционный формат обучения.

«Все вы знаете, что все организации образования подключены к системе «Ашык» и для того, чтобы сохранить здоровье сберегающую среду, здоровье самих студентов. Студенты 18 лет, наверное, должны провакцинироваться, чтобы пройти вот ту же систему «Ашык» в колледже, которая будет установлена. Но если у него будут медпротивопоказания ,то в таком случае будут продумываться вопросы дистанционного обучения», — объясняет Айман Ибраева.

Но разработанного алгоритма и руководства к действию пока нет. Сейчас управление образования Костанайской области, также как и все аналогичные ведомства в целом по стране, ждут методических рекомендаций от Министерства образования и науки. Не могут ответить на вопрос в управлении образования и по поводу ПЦР-тестов. Если не привитый, не имеющий медотвода студент предъявит справку о сдаче теста ПЦР, допустят ли его к занятиям.

«Мы ждем рекомендаций Министерства образования. Пока вот я по данному вопросу не могу сказать. Но ориентируют на то, чтобы студенты, тем более сами понимаете профессионально-техническое образование, где необходима практическая работа ,где необходимо осваивать профессию на том или ином оборудовании — здесь необходимо обучение в штатном режиме. И для сохранения своего личного здоровья, здоровья своих однокурсников, педагогов, наверное, необходимо вакцинироваться», — говорит заместитель руководителя управления.

Точной даты, когда Министерство образования и науки обнародует свои рекомендации, пока нет. Ориентировочно это случится на следующей неделе. А пока не привитые и не имеющие медотвода студенты находятся в неопределенности.

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