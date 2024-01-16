Лошадь сбросила, собака спасла. Как удалось выжить потерявшемуся пастуху в Костанайской области

С 12 декабря, по данным сотрудников ДЧС региона, почти вся Костанайская область была подвержена действию очень сильного циклона. Скорость порывов шквального ветра порой превышала 20 м/с. Закрывались почти все дороги областного и республиканского значений. Но сообщения о потерявшихся гражданах приходили в дежурную часть ведомства регулярно.

В Мендыкаринском районе почти четверо суток велись поиски пастуха, который отправился искать табун. Но, по дороге, его сбросила лошадь.

«Остался в холоде ночевать. Укрылся в логу вместе с собакой. Благодаря тому, что была собака, в обнимку, смог согреться, и выжить в снегу. Несколько дней блуждал. Спасло то, что нашел заброшенный охотничий домик, в котором грел воду, были у него с собой спички», — рассказал начальник ДЧС Костанайской области Кайрат Касым.

Собака, в итоге, и вывела хозяина к населенному пункту, который смогла найти. Мужчина, кстати, потом рассказал, что видел фары вездехода ДЧС, но, так как у того четыре осветительных прибора, пастух принял свечение за галлюцинацию.

Напомним, в Костанайской области ведутся поиски еще одного пропавшего пастуха.

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