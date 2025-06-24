Особенно возьмутся за территории возле торговых домов и центров. Об этом на совещании заявил аким Костаная Марат Жундубаев. Поскольку, зачастую, предприниматели устанавливают там, к примеру, батуты, которые также самовольно подключены к электроэнергии, что является дополнительной нагрузкой на городские сети.

«По самозахвату земли у нас очень много вопросов. Самозахват земли зачастую везде идет. Сантиметр-два, но у обязательно у государства…поставит забор и тд. Все это регламентируется законодательством. Неужели нельзя отступить от своих территорий пять сантиметров и поставить там ограждение, входную группу и тд. Нарушается у нас. Теперь, что касается торговых центров. Обращение ко всем. У нас многие балуются. Ставят нестационарные объекты у себя, батуты, подключают к электричеству без техусловий, сами дают добро. Я так понимаю, если дается земля для обслуживания объекта, она должна для обслуживания только использоваться. А не так. Используются для коммерческой деятельности. У нас грешат многие торговые центры этим. Зарабатывают соответственно, берут плату какую-то. Так желать нельзя. Потом проблема. Вот в КЖБИ это проблема торгового центра. Вокруг себя поставил, теперь в один день убирают. Теперь они жалуются мне «Дайте хотя бы месяц, дайте два». И теперь мы вынуждены. Мы же не можем просто выгнать просто. Даем время. Я думаю, с торговых центров надо начинать. Если будут так баловаться, надо, в первую очередь, наказывать», — отметил аким Костаная.

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