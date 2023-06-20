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С учётом поступивших предложений обсудят проект детальной планировки микрорайона в Костанае

Фото с сайта управления архитектуры, строительства и градостроительства Костанайской области

Информация размещена на сайте управления архитектуры и градостроительства Костанайской области. 

«В соответствии со статьей 13 Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области проводит общественные обсуждения градостроительного проекта «Проект детальной планировки микрорайона «Арай» города Костаная» — в границах улиц Касымханова — пр.  Абая — ул. Каирбекова — ул. Сьянова — ул. Набережная — пр. Аль-Фараби — ул. Тәуелсіздік — ул. Пушкина — ул. Амангельды, с учетом поступивших предложений», —  говорится в сообщении управления.

Общественные слушания состоятся 23 июня в 10.00 в Костанае, в здании городской школы детского творчества (бывший Дворец пионеров), по улице Алтынсарина, 109.

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