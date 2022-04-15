С укусами клещей обращаются жители Костанайской области к врачам

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В рамках эпизоотологического мониторинга за распространенностью возбудителей туляремии и клещевого энцефалита специалистами областного департамента, городского управления санитарно-эпидемиологтического контроля и филиала национального центра экспертизы 19 апреля будет организован выезд по сбору клещей на территорию Костанайского и Алтынсаринского районов.
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На 14 апреля в лечебные организации области обратилось шесть человек с укусами клещей, из которых один ребенок.
«Собранные паразиты послужат испытательным материалом для выявления эпизоотии среди грызунов – основных прокормителей клещей. При условии выделения возбудителей будет оцениваться риск заражения населения, проживающего в эндемичных районах», — сообщили в департаменте санэпидконтроля по Костанайской области.
COVID-2019 в Казахстане
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101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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