С укусами клещей обращаются жители Костанайской области к врачам

В рамках эпизоотологического мониторинга за распространенностью возбудителей туляремии и клещевого энцефалита специалистами областного департамента, городского управления санитарно-эпидемиологтического контроля и филиала национального центра экспертизы 19 апреля будет организован выезд по сбору клещей на территорию Костанайского и Алтынсаринского районов.

На 14 апреля в лечебные организации области обратилось шесть человек с укусами клещей, из которых один ребенок.

«Собранные паразиты послужат испытательным материалом для выявления эпизоотии среди грызунов – основных прокормителей клещей. При условии выделения возбудителей будет оцениваться риск заражения населения, проживающего в эндемичных районах», — сообщили в департаменте санэпидконтроля по Костанайской области.

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