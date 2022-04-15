USD 448.19
EUR 489.06
RUB 5.47
kk ru en
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. С укусами клещей обращаются жители Костанайской области к врачам

С укусами клещей обращаются жители Костанайской области к врачам

nsk.aif.ru

Vinkmag ad

В рамках эпизоотологического мониторинга за распространенностью возбудителей туляремии и клещевого энцефалита специалистами областного департамента, городского управления санитарно-эпидемиологтического контроля и филиала национального центра экспертизы 19 апреля будет организован выезд по сбору клещей на территорию Костанайского и Алтынсаринского районов.

На 14 апреля в лечебные организации области обратилось шесть человек с укусами клещей, из которых один ребенок.

«Собранные паразиты послужат испытательным материалом для выявления эпизоотии среди грызунов – основных прокормителей клещей.  При условии выделения возбудителей будет оцениваться риск заражения населения, проживающего в эндемичных районах», — сообщили в департаменте санэпидконтроля по Костанайской области.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

Вербное воскресенье в 2022 году: дата, обычаи и запреты
Следующая новость

Изъятие госномеров полицейскими является законной мерой — МВД РК