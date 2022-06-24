С укусами, ожогами, с тройными переломами. До 80 детей в день принимает травмпункт детской областной больницы

С наступлением лета в Костанайской области увеличились случаи детского травматизма. Падения с высоты, ожоги, и травмы, полученные в результате ДТП, в день травмпункт принимает около 80 детей.

В травмпункте детской областной больницы с началом лета тоже наступила жаркая пора. В день травматологи принимают 70-80 детей, хотя обычно это 40-50 обращений. Лето – самое любимое время года у детей. Они начинают больше играть, больше двигаться и больше рисковать. Запретить ребёнку познавать мир невозможно. Дело родителей — подстраховать его и предупредить возможную трагедию. Травмы бывают разные, самые распространенные: ожоги, падения с высоты, а также полученные в результате ДТП.

«Среди уличных травм на первом месте, ну в кавычках на первом месте, у нас лидируют по травматизму так называемые паутинки, которые стоят во дворах. С них падают дети, обычно это 3-4 года. Чаще всего ломают плечевую кость, локтевую часть . Переломы, которые вблизи суставов. Это все нежелательно для детей, для растущего организма. На втором месте, конечно тоже в кавычках — это качели»,- говорит заведующий травматологическим отделением Костанайской областной детской больницы Мирас Ельжасов.

Мирас Ельжасов рассказывает, что участились случаи падения детей с высоты. За 6 месяцев пострадало 22 ребенка, сюда входят и окна, и крыши, и гаражи. Травмы, полученные в результате дорожно-транспортных происшествий, тоже увеличились, 90 детей с начала года поступили в травмпункт. Некоторые травмы требуют долгой реабилитации, другие можно исправить без хирургических вмешательств.

«Типичный случай для нашего отделения травматологии. Ребенок 6 лет упал с паутинки, и поломал себе к сожалению, плечевую, локтевую и лучевую кость. Такой тройной перелом. Мы в экстренном порядке под наркозом поправили. Закрытую репозицию, без единого разреза поставили все кости на место»,- отмечает Мирас Ельжасов.

По словам травматолога, дети дошкольного возраста очень любознательны, что не всегда хорошо, порой это приводит к ожогам. Подобных случаев тоже не мало. Дети опрокидывают на себя чайники с кипятком, получают ожоги в банях. Такие травмы требуют особого контроля, а лечение иногда затягивается.

«Ребенку 1 год и 7 месяцев, обратился к нам в травмпункт с укусом собаки. Его покусала собака, очень сильная и обширная травма, зашивали под наркозом. Но сейчас ребенок пошел на поправку»,- говорит Ельжасов.

В детском в травмпункте поток детей не прекращается. Сотрудники говорят, что вечером тут даже иногда выстраиваются очереди. Заведующий травматологией даёт единственный совет родителям — не оставлять без присмотра своих детей, и стараться объяснять им, как себя правильно вести на турнике или качели, чтобы не получить увечье.

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