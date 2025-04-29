В связи с неблагоприятными погодными условиями в городе Костанай и на территории Костанайской области произошли аварийные отключения в электросетях 0,4–10 кВ. На ликвидацию аварийных ситуаций оперативно выведены все технические бригады и специализированная техника.
ТОО «ЭПК-Forfait» напоминает, что в условиях непогоды крайне важно соблюдать правила электробезопасности.
• Не приближайтесь к оборванным проводам! Если вы заметили упавший или оборванный провод, держитесь от него на расстоянии не менее 8–10 метров. Даже если провод не искрит, он может находиться под напряжением.
• Не пытайтесь убрать провод самостоятельно – ни руками, ни с помощью палок, металлических предметов или других средств.
• Сообщите об опасности незамедлительно по телефону диспетчерской службы 55 44 81.
• При перебоях в электроснабжении, скачках напряжения рекомендуем отключить бытовые электроприборы от сети, чтобы избежать их повреждения.
• Не прикасайтесь к предметам, соприкасающимся с проводом — деревья, крыши зданий, металлические заборы и конструкции — они могут проводить ток.
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