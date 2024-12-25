Интернет-мошенниками продолжают направлять фейковые уведомления с заголовком «Предупреждение об устранении нарушений Взыскание задолженности в бюджет, за счет денег, находящихся на банковских счетах» на электронные адреса или виде сообщения в социальных сетях налогоплательщиков.

Комитет госдоходов напоминает, что все уведомления, формируемые органами государственных доходов, утверждены нормативно-правовыми актами. При формировании уведомлений в информационных системах КГД МФ РК, номера уведомлений генерируются автоматически по заложенному в них алгоритму.

Информационные системы КГД направляют уведомления только в «Кабинет налогоплательщика», в личный кабинет Портала «Электронного правительства» и в мобильные приложения «e-Salyq». Часть уведомлений налогоплательщик сразу может просмотреть в своем личном кабинете в КНП, ПЭП или ESA, ESB. При этом уведомления, сформированные по результатам камерального контроля, налогоплательщик самостоятельно запрашивает подписанную PDF форму на свою электронную почту через КНП или ПЭП.

«В этой связи, КГД рекомендует проявлять бдительность и не доверять недостоверным рассылкам, не перечислять денежные средства, не переходить по сомнительным ссылкам, проверять достоверность полученных сообщений. Важно! Рассылка из информационных систем КГД на электронные почты налогоплательщиков не осуществляется», — говорится в обращении налоговиков.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.