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С выдачей водительских прав и регистрацией автомобилей в РК возникли проблемы

Фотография для новости С выдачей водительских прав и регистрацией автомобилей в РК возникли проблемы

Фото взято с сайта Zakon.kz

22 апреля 2024 года казахстанцы столкнулись с проблемами при получении государственных услуг в специализированных центрах обслуживания населения (спецЦОНах), сообщает Zakon.kz. С чем это связано, рассказали в пресс-службе НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

В госкорпорации отметили, что во всех спецЦОНах страны наблюдается временная некорректная работоспособность системы.

«В связи с чем возможны проблемы с оказанием госуслуг по выдаче водительских удостоверений и регистрации транспортных средств. Ответственными специалистами ведутся работы по восстановлению работоспособности. Приносим извинения за временные неудобства», – рассказали в «Правительстве для граждан».

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