С зонтами, цветами и в масках. Начался новый учебный год для 12 тысяч первоклассников Костанайской области

Под огромными зонтами, с букетами в руках и в масках на лицах первоклассники собрались во дворе гимназии имени Горького. Вчерашние дошколята, сегодня уже ученики, пришли на первую в своей школьной жизни торжественную линейку, чтобы услышать первый звонок.

Алексей Луговской — ученик первого класса рассказал, что к школе готовился все лето. Дополнительно занимался английским и грамотой.



«Мне папа говорил, что в школе мы увидим новых друзей и что в школе будет весело всегда и ты сможешь делать там, все что захочешь», — поделился первоклассник-гимназист Алексей Луговской.

Рады тому, что линейку для первоклассников, несмотря на пандемию, все-таки разрешили провести, и родители. Накрапывающий дождь настроения им не портил.

«Волнение, наверное, эмоции. Конечно рады, что линейка состоялась в условиях карантина только для первоклассников. Это будет правильно. Непогода не испортила настроение? Погода — нет, не испортила настроение, наоборот только поднимает», — говорит мама ученицы гимназии им. Горького Дарина Аканова.

Согревали и поднимали настроение ученикам и их родителям яркие танцевальные и вокальные номера.

«2021-ый год богат знаменательными событиями в истории нашего государства — зо-летие Независимости нашей страны. 180- летие со дня рождения Ибрая Алтынсарина — казахского педагога, просветителя, писателя, общественного деятеля. И все эти события находят отклик в наших сердцах. Для самых юных гимназистов-первоклассников этот год начало самого интересного, самого необычного и ответственного этапа жизни», — отметила в своем выступлении директор гимназии им. Горького Ирина Шушпанова.

Для всех остальных школьников со 2 по 11 класс сегодня провели классные часы, посвященные 30-летию Независимости республики и 180-летию Ыбрая Алтынсарина. Торжественные линейки в связи с пандемией для них отменили. Всего в регионе в этом году в общеобразовательных школах за школьные парты сядут 110 тысяч учеников. Требования по соблюдению санитарных норм — термометрия и масочный режим остались с прошлого учебного года неизменными. Из нововведений — возвращение к прежнему времени урока — длинной в 45 минут и школьная форма. Заменить ее родители могут на одежду классического и делового стиля.

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