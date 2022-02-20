«Садись, «двойка». Почему будущие учителя провалили тест на профпригодность

Больше половины выпускников педагогических вузов провалили национальное квалификационное тестирование, а значит, их не допустят к работе с детьми. Почему они не справились, и какие цели у Министерства образования, внедрившего пилотный проект, рассказывает «31 канал».

Александра Лебедева – молодой учитель русского языка и литературы. Тестирование прошла успешно и даже набрала высокий балл. Но признаётся, что это был большой стресс, потому что некоторые произведения, по которым были вопросы в тестах, не изучали в университете, передает informburo.kz

«Конечно, мы готовились на протяжении четырёх лет, но в тестах всё было совсем по-другому. Проблема в том, что здесь ступенчатая система, а там – линейная. В университете нас по сути не готовили к обновлёнке», – говорит она.

В Министерстве образования решили, что теперь для работы в школе недостаточно только диплома педагогического вуза: выпускник должен ещё пройти национальное квалификационное тестирование.

«Если ты четыре года подряд учил математику,методику преподавания математики и не можешь ответить на эти вопросы школьной программы математики, то ты не должен получать возможность приходить к детям и учить этому предмету», – считает министр образования Асхат Аймагамбетов.

Из 32 000 выпускников педагогических вузов необходимое количество баллов на квалификационном тестировании набрали лишь 15 000, то есть 46%. В Минобразования проанализировали, выпускники каких вузов не смогли пройти тесты, и лишили лицензии 36 педагогических вузов из 86.

Когда-то директор школы, а ныне депутат мажилиса Ирина Смирнова рада новшеству. Считает, что оно заставит студентов качественнее учиться. А провалившим тесты рекомендует подать в суд на вузы, которые их ничему не научили.

«Диплом есть – ты должен принять на работу. Начинаются рабочие будни, и ты узнаешь, что этот учитель ничего не знает. Я так принимала учителя английского языка. В итоге учитель уволился, но два месяца его работы принесли такой непоправимый вред!» – говорит депутат.

В Минобразования приняли решение о национальном квалификационном тестировании, несмотря на острый дефицит учителей, особенно предметников. По словам министра, ежегодно в организации образования трудоустраиваются от 12 до 14 тысяч педагогов, так что успешно прошедших НКТ будет достаточно. Пороговый балл для поступления на педагогические специальности также поднимут.

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