USD 428.32
EUR 486.96
RUB 5.65
  1. Home
  2. Новости
  3. «Садись, «двойка». Почему будущие учителя провалили тест на профпригодность

«Садись, «двойка». Почему будущие учителя провалили тест на профпригодность

inform.kz

Vinkmag ad

Больше половины выпускников педагогических вузов провалили национальное квалификационное тестирование, а значит, их не допустят к работе с детьми. Почему они не справились, и какие цели у Министерства образования, внедрившего пилотный проект, рассказывает «31 канал».

Александра Лебедева – молодой учитель русского языка и литературы. Тестирование прошла успешно и даже набрала высокий балл. Но признаётся, что это был большой стресс, потому что некоторые произведения, по которым были вопросы в тестах, не изучали в университете, передает informburo.kz

«Конечно, мы готовились на протяжении четырёх лет, но в тестах всё было совсем по-другому. Проблема в том, что здесь ступенчатая система, а там – линейная. В университете нас по сути не готовили к обновлёнке», – говорит она.

В Министерстве образования решили, что теперь для работы в школе недостаточно только диплома педагогического вуза: выпускник должен ещё пройти национальное квалификационное тестирование.

«Если ты четыре года подряд учил математику,методику преподавания математики и не можешь ответить на эти вопросы школьной программы математики, то ты не должен получать возможность приходить к детям и учить этому предмету», – считает министр образования Асхат Аймагамбетов.

Из 32 000 выпускников педагогических вузов необходимое количество баллов на квалификационном тестировании набрали лишь 15 000, то есть 46%. В Минобразования проанализировали, выпускники каких вузов не смогли пройти тесты, и лишили лицензии 36 педагогических вузов из 86.

Когда-то директор школы, а ныне депутат мажилиса Ирина Смирнова рада новшеству. Считает, что оно заставит студентов качественнее учиться. А провалившим тесты рекомендует подать в суд на вузы, которые их ничему не научили.

«Диплом есть – ты должен принять на работу. Начинаются рабочие будни, и ты узнаешь, что этот учитель ничего не знает. Я так принимала учителя английского языка. В итоге учитель уволился, но два месяца его работы принесли такой непоправимый вред!» – говорит депутат.

В Минобразования приняли решение о национальном квалификационном тестировании, несмотря на острый дефицит учителей, особенно предметников. По словам министра, ежегодно в организации образования трудоустраиваются от 12 до 14 тысяч педагогов, так что успешно прошедших НКТ будет достаточно. Пороговый балл для поступления на педагогические специальности также поднимут.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

Главный врач детской областной больницы рассказал о проблемах с ремонтом основного здания
Следующая новость

#вашиновости «А молока-то в пакете стало меньше!»