Садятся пьяными и не пропускают пешеходов. Свыше 35 тысяч нарушений ПДД зафиксировала полиция в Костанайской области

На сегодняшний день на дорогах области эксплуатируется более 256 тысяч единиц автотранспорта. Для сравнения в 2023 году численность автопарка области составляла более 232 тысячи. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

В целях поддержания дисциплины на дорогах с начала года полицией пресечено более 35 тысяч нарушений ПДД. Задержано 308 нетрезвых водителей. Выявлено 2088 водителей, без правоустанавливающих документов или не имеющих права управления. Установлено 40 фактов выезда на встречную полосу движения, 386 фактов нарушений правил проезда пешеходных переходов и почти 3 тысяч 200 нарушений ПДД совершенных пешеходами. Выявлено свыше 780 нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств и почти 1150 водителей, нарушивших правила маневрирования. Во время рейдов выявлен 41 «нелегальный» перевозчик.

«Как показывает анализ аварийности, в целом, благодаря принятому комплексу профилактических мер с начала текущего года удалось добиться снижения ДТП на 25,9%, с 89 до 66 фактов. Также на 40% снижено количество погибших — с 20 до 12 и на 26,8% раненых в ДТП. Департамент полиции Костанайской области призывает всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД», — говорится в сообщении ДП.

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