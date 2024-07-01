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Сахар дорожает три месяца подряд

Фотография для новости Сахар дорожает три месяца подряд

фото pixabay.com

Объём производства тростникового или свекловичного сахара-сырца или рафинированного сахара, а также патоки за январь–май 2024 года составил лишь 39,6 тыс. тонн, что является самым низким показателем этого периода за последние четыре года (и в целом хуже было только в «ковидном» 2020 году), сообщает energyprom.kz

По сравнению с январём–маем 2023 года объём производства сократился в критические 3,4 раза.

Что касается самообеспечения, здесь, конечно, показатели сильно просели. Так, по данным за январь–апрель текущего года, отечественные сахарные заводы произвели 7,8 тыс. тонн сахара, что сразу в 12,1 раза меньше, чем за январь–апрель 2023 года. Импорт же сахара за этот период, наоборот, вырос на 15,3%, что увеличило его долю в общем объёме ресурсов с 55,6% сразу до 94,6%.

Тем временем экспорт и реэкспорт сахара вырос за год с 700 кг до 50,4 тыс. тонн за первые четыре месяца этого года. А вот реализация на внутреннем рынке за год сократилась в 2,3 раза и составила всего 93 тыс. тонн.

Хотя за май текущего года цены на сахар выросли лишь на 0,1%, в целом показатель увеличивается уже три месяц подряд: так, в марте сахар подорожал на 3%, а в апреле — сразу на 3,7%.

Для сравнения: в мае прошлого года, сахар, наоборот, подешевел на 0,3%.

В то же время пока стабильное удорожание последних месяцев ещё не вернуло цены на пиковые неадекватные показатели дороговизны прошлой пары лет. Так, в сравнении с маем прошлого года сахар всё ещё стоит на 4,6% дешевле.

В разрезе регионов цены на сахар за год выросли лишь в трёх областях: Улытауской (на 3%), Северо-Казахстанской (на 2,4%) и Акмолинской (на 1,1%).

В остальных регионах РК цены на сахар пока всё ещё ниже, чем годом ранее, а заметнее всего разница в Абайской, Мангистауской и Туркестанской областях — на 8,9%, 8,8% и 7,9% соответственно.

Впрочем, учитывая динамику цен последний месяцев, а главное — показатели производства, не похоже, что цены удастся удержать. На «сахарные грабли», к сожалению, наша республика напарывается с завидной регулярностью.

Пока же в мае 2024 года средняя розничная цена на сахар-песок по стране составляла 420 тг за кг. Это меньше, чем в мае 2023-го, когда показатель составлял 440 тг за кг, однако значительно дороже, чем в мае 2021 года, когда сахар-песок в среднем по РК стоил 274 тг за кг.

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