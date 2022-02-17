Сахар исчез с прилавков крупных костанайских магазинов

В сети супермаркета Солнечный вопрос о наличии сахара в последние время слышится часто. Здесь на прилавках сахара-песка нет, только — рафинад.

И причина такой ситуации — способ стабилизации цен на продукты питания, который установили в Костанайской области. Напомним, что в регионе утверждены размеры предельно допустимых розничных цен на мясо кур, картофель, морковь, капусту, лук и подсолнечное масло.

«Уполномоченный орган мониторит цену, затем цена согласуется с несколькими уровнями и вся процедура длится примерно 75 дней, в расчетах предельной цены используется прошлогодняя цена и вот фатальная ошибка, когда государство фиксирует, цена она уже на тот момент неактуальная», — сообщила руководитель отдела маркетинга сети «Солнечный» Римма Маутова.

Сейчас, продолжает собеседник, выходит, что поставщик предлагает приобрести сахар песок по 318 тенге, но на прилавках он должен стоить не больше 289 тенге. В итоге, супермаркет решил не работать себе в убыток и не рисковать возможными штрафами.

«Мы сахар закупаем дороже, чем можем продавать, по кодексу предпринимательства мы можем не продавать себе в убыток, мы не закупаем. Стабфонд нам не дает, говорит, что нет», — объясняет Римма Маутова.

При этом предельные цены, уставлены в Костанайской области, лишь на месяц. К примеру, на мясо кур до 19 февраля, на картофель, морковь, лук, капусту, сахар, масло подсолнечное до 28 февраля. Кстати, капусты в Солнечном тоже почти нет. Причина та же — ее стоимость сейчас выше обозначенных 104 тенге за килограмм.

«Я заходила в соседний магазин и там капуста есть по 300 тенге, хотя стоить она должна 104 тенге, но так как мораторий на проверки малого бизнеса и маленькие магазины ими торгуют», — делится специалист.

Выход из ситуации бизнесмены видят в изменении системы подсчета предельных цен и создании новых способов стабилизации цен на социально-значимые продукты питания. При этом в управлении сельского хозяйства региона отметили, что сахар в регионе подорожал сначала года на 1,7 процента, а в стабфонде создан запас сахара и в торговые сети отпущено 100 тонн этого продукта.

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