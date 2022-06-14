Сахар в Казахстане может подорожать до 1000 тенге

В Казахстане цены на сахар за последние несколько месяцев увеличились в разы. Крупные торговые сети удерживают их в пределах 400-500 тенге.

Однако к осени, как заявляют производители продуктов питания, сахар может подорожать до тысячи тенге за килограмм. Об этом говорится в сюжете телеканала «Хабар 24», передает Tengrinews.kz.

Сейчас самая низкая цена за килограмм сахара в Актобе — от 670 тенге. Далее следует Алматы: в магазинах у дома сахар продают от 700 тенге. Такая же стоимость на прилавках Уральска. Продавцы в столице поставили цену 750 тенге за килограмм. Так же в Атырау. В Петропавловске сахар стоит уже дороже. В Шымкенте и Костанае сахар продают почти по 800 тенге.

При этом еще в марте казахстанцы начали жаловаться, что на прилавках не всегда можно найти сладкий товар. В регионах в одни руки его отпускают по 2-3 килограмма.

Впрочем, в Министерстве сельского хозяйства журналистов заверили, что наличие сахара в стране на контроле правительства.

Производство на заводах не прекращалось, идет бесперебойная поставка сахара в регионы.

В этом году Казахстан побил антирекорд: засеян минимальный объем сахарной свеклы — всего около 12 тысяч тонн. Без налаженной системы, соответствующей поддержки фермеры не заинтересованы в увеличении посевов. Гораздо выгоднее и легче им выращивать сою.

«У самих фермеров есть серьезные проблемы, связанные с производством этой культуры. Критическая проблема, связанная с водой, потому что это влаголюбивая культура. В тот период, когда нужно ее орошать, у нас как всегда не хватает воды. Мы до сих пор на 90 процентов импортозависимы по семенам. Мы не наладили серьезную работу по обеспечению собственной селекции по сахарной свекле. Мы не смогли обеспечить достойными технологиями, потому что у нас полив до сих пор во многих случаях просто бороздковый, такой примитивный. А здесь нужны хорошие инвестиции в эту отрасль», — рассказал директор департамента агропромышленного комплекса и пищевой промышленности НПП РК «Атамекен» Ербол Есенеев.

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