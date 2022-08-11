Сахарные взятки. Сотрудники акимата и «СПК Тобол» выдавали сахар избранным предпринимателям вне очереди

Департаментом Антикоррупционной службы по Костанайской области изобличена преступная схема распределения сахара, предназначенного для стабилизации цен в регионе.

Сотрудники акимата и АО «СПК Тобол», используя дефицит сахара, выдавали его избранным предпринимателям вне очереди и сверхнормы по льготной стоимости в 420 тг/кг из стабилизационного фонда области.

За это предприниматели передавали от 100 до 500 кг сахара в качестве вознаграждения сотрудникам акимата и СПК.

Далее, избранные предприниматели с целью получения выгоды продавали сахар населению со 100% наценкой, вместо предусмотренной 10%.

В ходе осмотра личного гаража завсклада стабфонда обнаружено и изъято 900 кг сахара. Изъятый сахар возвращен в стабфонд.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Работа по социально-значимым проблемам в регионах продолжается.

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