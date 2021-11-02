Сахарный кризис: цены выходят из-под контроля

Отечественные производители не могут полностью покрыть потребности страны. Поэтому большую долю сахара мы завозим из России и Беларуси по тем ценам, которые диктуют они. Об этом сообщает «31 канал».

Ценники на сахар по всей стране меняться стали слишком уж часто. Рафинад дороже песка – килограмм можно купить от 550 тенге. А вот цена на песок доходит до 319 тенге. При этом потребители говорят, ещё месяц назад цена была ниже. Средняя цена на сахар в Шымкенте – 395 тенге. Всё потому, что на рынках, в супермаркетах и магазинах у дома цена одна, а в некоторых торговых сетях её пытаются сдерживать субсидиями. На это в Шымкенте выделили 2000 тонн сахара, его отпускают по 5 килограммов в руки, передает informburo.kz

«Заключены договоры с поставщиком, сейчас в ТЦ «Грамад» реализуется по фиксированной цене – по 287 тенге за килограмм, там есть на продукцию лимит. С начала года, по официальным данным, рост на сахар у нас идёт 22,9%«, – сообщил начальник отдела управления предпринимательства Шымкента Кайрат Базарбеков.

Дороже всего килограмм сахара обходится жителям столицы – 320 тенге, атыраусцы покупают килограмм за 315 тенге, павлодарцы чуть дешевле – 301 тенге. Дешевле всего, по данным Energyprom.kz, сахар стоит в Таразе – 245 тенге. Рост цен на сахар в региональном разрезе сильнее всего ощущался в Туркестанской и Западно-Казахстанской областях, где цена выросла почти на 45%. Наименьший, хотя и ощутимый, рост цен зафиксирован в Алматы – на 17% за год.

В Ассоциации производителей сахара предполагают, что урожай будет таким же, как и в прошлом году, хотя уже понятно, что покрыть весь рынок не смогут. Специалисты давно говорят об увеличении посевных площадей, но фермеров ещё нужно заинтересовать – предоставить воду для полива и ГСМ по льготной цене.

«Мы просили, чтобы рассмотрели вопрос, чтобы местный сахар казахстанский распространялся по госзаказу, обеспечивались социальные объекты, больницы, детские сады, школы. Чтобы они покупали казахстанский сахар, а не отдавали предпочтение российскому сахару», – рассказала президент Ассоциации сахарной, пищевой и перерабатывающей промышленности РК Айжан Наурзгалиева.

В соседних России и Беларуси цену на сахар планируют поднимать, а значит, повышения цены следует ожидать и казахстанцам.

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