Сайт 42500.enbek.kz не выдержал нагрузки

Специальный сайт для получения социальной выплаты в размере 42 500 тенге (42500.enbek.kz) в связи с потерей дохода во время чрезвычайного положения в стране не выдержал нагрузки. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

Специальный сайт 42500.enbek.kz Минтруда все-таки запустило сегодня, 3 апреля. Некоторое время портал работал. Однако позже в редакцию Tengrinews.kz начали поступать жалобы на сбои.

Пресс-секретарь Министерства труда и социальной защиты Александр Кононец сообщил, что сайт 42500.enbek.kz скоро заработает.

«С утра на сайте 42500.enbek.kz принимались заявления. Но в связи с массовым потоком обращений серверы не выдержали. Сейчас техническая служба работает над его восстановлением. Сайт скоро будет работать. Гражданам не нужно одномоментно на все сервисы обращаться. У казахстанцев, которые еще не подали заявки, теперь есть возможность выбрать среди сервисов Egov.kz или 42500.enbek.kz», — сообщил он.

Он также добавил, что плательщикам единого совокупного платежа 42 500 тенге назначаются автоматически, без заявлений. Работники Министерства самостоятельно берут необходимую информацию из информационных баз.

Напомним, 1 апреля министр труда и социальной защиты Биржан Нурымбетов сообщил, что из-за большой нагрузки на Egov.kz в Казахстане запустят отдельный сайт для оформления соцвыплаты. Кроме того, глава ведомства пообещал, что людям, у которых нет компьютера и ЭЦП, можно будет оформить получение 42 500 тенге с помощью Telegram-бота с 2 апреля.

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