Сайт 42500.enbek.kz сможет принимать больше заявок одновременно — Минтруда

Портал для подачи заявки на получение выплаты 42 500 тенге усилил мощности и сможет принимать больше заявок одновременно, сообщили в пресс-службе Министерства труда и соцзащиты населения, передает Tengrinews.kz.

Ранее в министерстве сообщали, что порталы и Telegram-боты будут запущены сегодня во второй половине дня.

«В настоящее время ведутся технические работы по подготовке всех каналов подачи заявлений на выплату. Прием заявлений на назначение выплаты планируется начать сегодня после обеда. Стоит подчеркнуть, что ранее, при подаче заявок на выплату в период действия режима ЧП, технических проблем на портале 42500.enbek.kz не было. В целях недопущения перегрузки портала в связи с большим потоком обращений были установлены ограничения по одновременной подаче заявок от граждан. Об этом мы сообщали через СМИ. В этот раз мощности портала увеличены, что позволит увеличить количество одномоментной подачи заявок от граждан«, — пояснили в пресс-службе.

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