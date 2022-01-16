Сайт бесплатных объявлений OLX усилил модерацию, чтобы уменьшить возможность продажи украденных во время беспорядков товаров

Добытые во время ограблений вещи могут сбываться на разных площадках, отметили в компании.

Сотрудники сайта обращаются к пользователям с предупреждением о том, что приобретение или сбыт имущества, добытого преступным путём, преследуется по закону.

Команда сервиса объявлений предпринимает ряд ежедневных технических, информационных и административных мероприятий, направленных на отслеживание, предотвращение и борьбу с мошенничеством на сервисе как в отношении пользователей, так и объявлений», – сказано в сообщении. Отмечается, что компания всегда сотрудничает с органами оперативно-розыскной деятельности в рамках действующего законодательства РК.

Чтобы не купить краденый товар, сайт рекомендует, как минимум запрашивать чеки у продавца, и иные документы, которые подтверждают предшествующее приобретение товара продавцом, законность его происхождения.

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