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Саll-центры по вопросам призыва военнообязанных заработали по всему Казахстану

Фото из открытых источников

Саll-центры по вопросам призыва военнообязанных заработали по всему Казахстану, сообщает informburo.kz

В Нур-Султане 4 апреля уже «Для разъяснения населению Указа президента РК № 296 от 2 апреля «О призыве военнообязанных на специальные сборы» и доведения порядка и правил организации призыва военнообязанных на сборы в департаментах по делам обороны столицы, городов республиканского значения и областей организована круглосуточная работа саll-center», – говорится в информации МО РК.

2 апреля глава государства объявил о призыве военнообязанных на специальные сборы. Определять количество призываемых и сроки проведения специальных сборов будут акиматы.

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