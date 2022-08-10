«Салоны требуют предоплаты по льготному автокредиту». На жалобы ответили в АКАБ

В Ассоциации автомобильного бизнеса Казахстана ответили казахстанцам, которые пожаловались на автосалоны, которые требуют предоплаты у вставших в очередь на получение авто по льготному кредиту, передает Tengrinews.kz.

Казахстанцы пожаловались в соцсетях на действия автосалонов, которые продают автомобили отечественной сборки по льготному кредиту в 4 процента.

«Накрылась медным тазом моя машина в кредит под 4 процента. Позвонили из автосалона и сказали, что для сохранения очереди на авто надо внести 10 процентов предоплаты. В общем, ничего удивительного. Казахстан новый, а методы работы старые», — рассказал в Facebook Улан Абишев.

Он пояснил, что встал в очередь сразу в нескольких автосалонах, как только заработала программа. В одном из салонов ему сказали уплатить первоначальный взнос в течение трех дней. У мужчины на руках такой суммы не оказалось.

«Я проехал несколько автосалонов. И встал в очереди на автомобиль. Никто не спрашивал по поводу первоначального взноса. Только говорили, что есть машины, которые проходят по программе. Я вставал на те, которые проходили», — уточнил Улан.

Другой астанчанин сообщил, что тоже получил такой звонок. Но решился внести предоплату. Он стоит в очереди за автомобилем, который стоит 13 миллионов тенге.

«Сообщили, что в обработке много заявок, среди которых много отказников, левых, заявки, от которых нет никаких данных. С целью проверки намерений приобретения авто, вероятно, сделали 10-процентный взнос, но это взнос не исключительно в рамках действующей программы льготного автокредитования, если программа пройдет или закроется, по первоначальной сумме я могу заказать авто себе в рамках обычного потребительского кредитования», — поделился астанчанин подробностями разговора с администраторами автосалона.

В комментариях под постом многие казахстанцы рассказали, что тоже столкнулись с новым условием. Некоторые, к слову, тоже оказались в очереди «просто так».

«То же самое. Послала их мысленно куда подальше. У меня больше такой спортивный интерес был…» — отметила астанчанка.

Споры по этому поводу разгорелись и в Instagram. Один из пользователей пожаловался на дилерский центр в Нур-Султане.

«С момента запуска льготного автокредитования было сказано, что первоначальный взнос вносить не нужно, а сейчас, когда твоя очередь приблизилась, они начали требовать 10 процентов от стоимости авто, либо тебя уберут из списка. У меня вопрос: а на каком основании? Ведь было сказано, что дополнительная плата идет в случае, если стоимость машины превышает 10 миллионов тенге. Я уверен, что таких же недовольных, как я, очень много», — написал пользователь Сети.

Дилерский центр ответил ему в комментариях.

«Для покупки автомобиля по программе льготного автокредитования предоплата не требуется. Исключать из очереди никто не вправе. Просим предоставить персональные данные обратившегося лица для предоставления подробной консультации», — написали в компании.

Также информацию прокомментировали в АКАБ.

«По программе льготного автокредитования через Фонд развития промышленности предусмотрен первоначальный взнос от 0 процентов. Автосалоны / дилерские центры могут предложить клиенту заключить предварительный договор купли-продажи (ПДКП), который подтверждает намерение клиента приобрести автомобиль. Такой договор может быть заключен без внесения первоначального взноса, либо с первоначальным взносом — если клиент покупает автомобиль за свой счет или по другим финансовым программам. Исключать клиентов из очереди за отказ внести первоначальный взнос дилерский центр не должен. Если такие случаи выявляются, просим сообщать о них руководству дилерского центра или в АКАБ», — пояснили в ассоциации.

В ассоциации отметили, что точное число граждан, которые стоят в очереди из «спортивного интереса», установить трудно.

«Действительно, есть люди, которые встали в очередь на автомобиль на волне ажиотажа, не имея достаточно средств на покупку автомобиля в кредит, в ходе банковской процедуры проверяется платежеспособность клиента. Также есть клиенты, которые в силу различных обстоятельств отказываются от покупки автомобиля на финальном этапе, когда подходит их очередь, но не сообщают об этом заранее. Например, уже купили другой автомобиль, не имеют достаточно средств. Процент таких клиентов различен в разных дилерских центрах. Поэтому обзвон клиентов и предложение заключить ПДКП позволяют выявить таких людей и согласно их заявлению исключить из очереди, тем самым сократить время ожидания для всех покупателей», — пояснили в ассоциации.

По действующим правилам, покупателю авто нужно подписать предварительный договор, подтверждающий намерение купить авто. Предоплату, или разницу между стоимостью покупки авто и суммой займа, нужно вносить в случае, если сумма кредита меньше стоимости авто, и непосредственно при оформлении покупки автомобиля.

В случае покупки автомобиля за наличный расчет или по другим программам кредитования дилерские центры просят подписать предварительный договор купли-продажи, и это сделано для того, чтобы очередь проходила быстро.