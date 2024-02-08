86 тысяч и 49 миллионов. Названы суммы, списанные по итогам банкротства в Костанайской области

Самой маленькой списанной суммой в Костанайской области стали 86 тыс. тенге, а самой большой — 49 млн тенге, которую накопил житель Аркалыка и смог доказать, что выплачивать он их банку не может.

Такие данные по результатам внесудебного банкротства в нашем регионе озвучили в департаменте госдоходов региона.

«Если брать по статистике то наибольшее количество поданных заявлений у нас приходится на город Костанай — это 56 заявлений, с суммой больше 130 млн тенге, дальше идет город Рудный. 37 заявлений с суммой порядка 51 млн тенге и Костанайский район поступило 22 обращения с суммой 16 млн тенге», — приводит данные главный специалист департамента госдоходов Костанайской области Сергей Сальник.

На сегодня статус «банкрота» официально получили 217 костанайцев. Им списали примерно 308 млн тенге. Как отмечают в департаменте госдоходов, жители Костанайской области на старте кампании подавать заявления на банкротство начали очень активно. Сейчас их подано около тысячи шестисот. Многие думали, что таким образом смогут решить свои проблемы и им просто спишут многомиллионные долги, подчеркивают специалисты, но все оказалось не так. Люди должны были доказать, что выплачивать эти деньги они самостоятельно не могут, а имущества для продажи нет.

«На данный момент по 155 заявлениям проводится процедура , то есть они еще в работе но у же по 1131 должники получили отказ. Основными причинами отказа являются погашение до подачи заявления в течении 12 месяцев — это порядка 62 процентов от всех отказов, далее идет наличие имущества на праве собственности, то есть это 19 процентов всех отказов. Еще причины — это отсутствие проведение процедуры урегулирование с банками и микрофинансовыми организациями», — говорит Сергей Сальник.

Заявление о внесудебном банкротстве в Казахстане принимаются и сейчас , через «egov.kz «, в отделении ЦОНа, через мобильное приложение e-salyq Аzamat. При этом специалисты подчеркивают, что люди должны помнить о последствиях, которые приходят с новым статусом банкрота, а это запрет на получение кредитов в течение 5 лет и полный финансовый контроль со стороны комитета госдоходов на протяжении 3 лет

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