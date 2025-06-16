Ученые определили, скажется ли на магнитном поле Земли самая мощная в июне вспышка на солнце, произошедшая 15 июня 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Как указывают в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, расчеты не завершены окончательно, но предварительно уже известно, что вспышка сопровождалась крупным выбросом плазмы, основная часть которого ушла существенно выше плоскости расположения планет

«Часть плазмы (небольшая) была выброшена в сторону Земли и достигнет планеты 17-18 июня. Воздействие в связи с упомянутыми выше особенностями, ожидается касательным и относительно слабым: предварительные расчеты показывают бури минимального уровня G1», – сообщили в лаборатории.

В целом эксперты отметили, что на Солнце наблюдается увеличение вспышечной активности. Прогноз в показал почти 100% вероятность новых вспышек уровня M и существенную вероятность вспышек высшего X класса.

"Убийц" казахстанских дорог будут искать новые системы В марте 2024 года на заседании Национального курултая в Атырау Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил...

За высоким забором. Массовый демонтаж ограждений начали в Костанае На обновление городских условий влияет не только модернизация зданий, но и в некоторых случаях демонтаж...

Финансовое обнуление: что делать при долгах за кредиты В случае проблем с погашением кредита заемщики могут воспользоваться процедурами реструктуризации и банкротства. О том,...