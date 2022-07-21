Самая опасная июльская магнитная буря наступит 21 июля

Очередная июльская волна геомагнитных возмущений началась еще 18 июля, но своего пика достигнет лишь к вечеру 21 июля. В это время у метеочувствительных людей обострятся неприятные симптомы, проявляющиеся при магнитных бурях.

По данным сайта my-calend.ru, с утра 21 июля сила геомагнитных волн будет постепенно увеличиваться с 3 до 4 баллов и к 18.00 — 21.00 достигнет апогея в 5 баллов. Такая тенденция усиления вечерних магнитных бурь сохранится и 22 июля. Весь день 23 июля колебания будут ощущаться силой 4 балла, после чего геомагнитное поле Земли придет в норму.

Хуже всех в дни буйства магнитных бурь чувствуют себя метеозависимые люди, пожилые и те, кто страдает хроническими заболеваниями. Обострение симптомов начинается за 1-2 дня до изменений погоды и может продолжаться еще на протяжении 3-4 суток. Симптомы проявляются проявляться в виде головной боли, слабости, подавленном состоянии, бессоннице, раздражительности, скачках артериального давления и других неприятных последствиях.

Чтобы сгладить негативное влияние магнитных бурь на организм, врачи рекомендуют отказаться за несколько дней до начала геомагнитных возмущений от курения и алкоголя, жирной пищи, побольше гулять на свежем воздухе и как следует высыпаться. Могут помочь справиться с последствиями травяные чаи, массаж, медитация и гимнастика. В эти дни лучше придерживаться здорового питания: пить достаточное количество чистой воды, употреблять в пищу рыбу, овощи, нежирное мясо, фрукты и крупы.

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