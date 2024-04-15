Самая распространённая зарплата оказалась в несколько раз меньше средней в Казахстане

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Такое наблюдается не первый год.
В 2023 году в Казахстане самая распространённая, или модальная, зарплата была в 4 раза меньше средней, или номинальной, – 81,4 против 322,8 тысячи тенге, сообщает Finprom.kz.
Следует отметить, что с 1 января 2024 года минимальная зарплата в Казахстане составляет 85 тысяч тенге, передает informburo.kz
В 2022 году модальная зарплата в Казахстане была меньше средней в 4,5 раза. Тем не менее в 2022 году модальная зарплата в стране продемонстрировала номинальный рост на 18,4%, в 2023-м – на 18,7%. Впрочем, с поправкой на инфляцию реальный рост показателя в прошлом году составил всего 1,6%.
Самая большая модальная зарплата в прошлом году была зафиксирована в горнодобывающей отрасли (417,7 тысячи тенге), секторе IT и коммуникаций (297,5 тысячи тенге), а в также логистике (295,8 тысячи тенге).
Согласно данным официальной статистики, в прошлом году более 60% наёмных работников в Казахстане получали зарплату меньше 300 тысяч тенге в месяц.