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Самая высокая зарплата в Казахстане – 4,5 млн тенге. Кто её получает?

Фото из новых источников

Официально самую высокую зарплату в 2021 году в размере 4,5 млн в месяц тенге получал руководитель в сфере гражданского строительства, сообщает «Казинформ».

Зарплату чуть ниже, 3,9 млн тенге, получали директор в сфере добычи нефти и газа и директор по инвестиционным проектам в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов.

«По результатам исследования 2021 года, менее 0,1% от общего количества рабочих получали более 3,9 млн тенге. 28,4% человек получали заработную плату более 275 тысяч тенге», – сообщили в Бюро национальной статистики.

По данным Бюро нацстатистики, во втором квартале этого года  среднемесячная номинальная заработная плата составила 312 тысяч тенге. При этом самые высокие среднемесячные зарплаты зафиксированы в Атырауской (506 тысяч тенге), Мангистауской (459 тысяч тенге) областях и столице (393 тысяч тенге).

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