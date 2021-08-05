USD 424.02
EUR 502.76
RUB 5.82
  1. Home
  2. Здоровье
  3. Самое долгое ожидание — 5 дней: Казахстанцы оценили работу скорой…

Самое долгое ожидание — 5 дней: Казахстанцы оценили работу скорой помощи в стране

Худшую оценку работы скорой помощи получили Восточно-Казахстанская, Мангистауская и Западно-Казахстанская области, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Energyprom.

В 2020 году в Казахстане функционировало 330 станций скорой медпомощи, против 318 станций в 2019-м.

За год они успели обслужить 7,5 млн человек — на 11,2% меньше, чем годом ранее.

Каждые 398 человек из 1 тыс были охвачены обслуживанием отделением быстрого реагирования. Для сравнения: в 2019 году 451 человек из 1 тыс воспользовался данными услугами.

Вызов скорой помощи в стране оказывается бесплатно. За качество услуг ответственно министерство здравоохранения РК. Согласно результатам общественного мониторинга оценки качества оказания госуслуг в стране за 2020 год, казахстанцы удовлетворены работой скорой на 82,5%. Средняя оценка оказанной услуги — 4,69 балла из 5.

Из всех обращений по номеру «103» за оказанием помощи в 97,7% случаев был принят вызов, в 2,3% случаев услугополучателям предоставили другой номер для обращения.

Согласно правилам оказания скорой медпомощи в РК, время прибытия фельдшерских и специализированных бригад до места нахождения пациента с момента получения вызова от диспетчера в зависимости от категории срочности составляет 10−60 минут. В большинстве случаев (85,4%) сроки ожидания скорой помощи укладываются в установленные нормативы.

В 10,4% случаев ожидание составило более часа, еще 4,2% респондента не смогли вспомнить точное время ожидания скорой помощи.

Отмечены также единичные случаи, когда медиков приходилось ждать 4 часа или даже 5 дней.

При этом большинство респондентов (27,7%) отмечали прибытие фельдшеров в течение 10 минут. Еще 25,8% опрошенных ожидали скорую помощь около 15 минут, 23,9% — в течение получаса; 8% респондентов приходилось ждать «скорую» до часа.

94,8% респондентов отметили, что бригада медиков оказала необходимую помощь пациенту. В 47,4% случаев помощь была оказана на дому, в 35,2% случаев последовала госпитализация пациента, в 13,1% случаев пациент отказался от госпитализации, еще 1,9% услугополучателей отметили, что бригада уехала, не оказав необходимой помощи.

В целом работа сотрудников скорой помощи по категории «вежливость и внимание к потребностям» удовлетворила граждан на 88,3%, оперативностью удовлетворены 83,6% респондентов, компетентностью — 83,1%, вежливостью и внимательностью диспетчера — 83,1%, скоростью дозвона на пульт «103» — всего 74,2%.

В разрезе регионов наиболее высокие баллы по совокупности критериев оценки получили Жамбылская и Актюбинская области, а также столица.

Самый низкий средний балл получили Восточно-Казахстанская, Мангистауская и Западно-Казахстанская области.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Трое детей выпали из окон за последние дни в Костанайской области
Следующая новость

Жаналыктар — 4.08.21