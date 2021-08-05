Самое долгое ожидание — 5 дней: Казахстанцы оценили работу скорой помощи в стране

В 2020 году в Казахстане функционировало 330 станций скорой медпомощи, против 318 станций в 2019-м.
За год они успели обслужить 7,5 млн человек — на 11,2% меньше, чем годом ранее.
Каждые 398 человек из 1 тыс были охвачены обслуживанием отделением быстрого реагирования. Для сравнения: в 2019 году 451 человек из 1 тыс воспользовался данными услугами.
Вызов скорой помощи в стране оказывается бесплатно. За качество услуг ответственно министерство здравоохранения РК. Согласно результатам общественного мониторинга оценки качества оказания госуслуг в стране за 2020 год, казахстанцы удовлетворены работой скорой на 82,5%. Средняя оценка оказанной услуги — 4,69 балла из 5.
Из всех обращений по номеру «103» за оказанием помощи в 97,7% случаев был принят вызов, в 2,3% случаев услугополучателям предоставили другой номер для обращения.
В 10,4% случаев ожидание составило более часа, еще 4,2% респондента не смогли вспомнить точное время ожидания скорой помощи.
Отмечены также единичные случаи, когда медиков приходилось ждать 4 часа или даже 5 дней.
При этом большинство респондентов (27,7%) отмечали прибытие фельдшеров в течение 10 минут. Еще 25,8% опрошенных ожидали скорую помощь около 15 минут, 23,9% — в течение получаса; 8% респондентов приходилось ждать «скорую» до часа.
94,8% респондентов отметили, что бригада медиков оказала необходимую помощь пациенту. В 47,4% случаев помощь была оказана на дому, в 35,2% случаев последовала госпитализация пациента, в 13,1% случаев пациент отказался от госпитализации, еще 1,9% услугополучателей отметили, что бригада уехала, не оказав необходимой помощи.
В целом работа сотрудников скорой помощи по категории «вежливость и внимание к потребностям» удовлетворила граждан на 88,3%, оперативностью удовлетворены 83,6% респондентов, компетентностью — 83,1%, вежливостью и внимательностью диспетчера — 83,1%, скоростью дозвона на пульт «103» — всего 74,2%.
В разрезе регионов наиболее высокие баллы по совокупности критериев оценки получили Жамбылская и Актюбинская области, а также столица.
Самый низкий средний балл получили Восточно-Казахстанская, Мангистауская и Западно-Казахстанская области.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области