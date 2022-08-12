Самое дорогое лекарство в мире стало причиной смерти пациента в Казахстане

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Компания-производитель сообщила о двух летальных случаях, связанных с использованием препарата Zolgensma.
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Компания Novartis AG заявила о смерти двух пациентов, которые использовали препарат Zolgensma, предназначенный для лечения спинальной мышечной атрофии, сообщает Reuters.
Два случая смерти от острой печеночной недостаточности зафиксировали в России и Казахстане. Пациенты скончались после 5-6 недель использования Zolgensma и примерно через 1-10 дней после начала постепенного снижения дозы кортикостероидов, передает informburo.kz
Компания уведомила о летальных случаях органы здравоохранения на рынках, где продаётся препарат.
«Это не новый сигнал по безопасности препарата, но мы твёрдо верим в благоприятное соотношение риска и пользы Zolgensma», — говорится в заявлении Novartis.
Zolgensma от Novartis, получившее условное одобрение ЕС в начале 2020 года, стоит более 2 млн долларов. Лекарство не зарегистрировано в Казахстане.
В феврале 2022 года фонд «Қазақстан Халқына» сообщил о приобретении препарата Zolgensma для четырёх детей со спинальной мышечной атрофией. Позже стало известно, что один ребёнок, которому предназначалось это лекарство, умер.
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