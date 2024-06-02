Самое популярное имя среди детей назвали в Казахстане

Сегодня во всем мире отмечают День защиты детей. В честь праздника аналитический канал Первого кредитного бюро DATA HUB представил интересные факты о маленьких казахстанцах, передаёт BaigeNews.kz.

Каждый третий житель страны – ребёнок. Если быть точным, на 1 января 2024 года доля детей в общей численности населения страны равнялась 34% (6,8 млн человек). Впрочем, в разных регионах ситуация складывается по-разному. Наиболее высокие значения имеют те из них, национальный состав которых достаточно однородный. Прежде всего, это Туркестанская (43%) и Мангистауская (42%) области, Шымкент (41%).

«Среди родителей новорожденных мальчиков в 2023 году наиболее популярным стало имя с арабско-тюркскими корнями Алихан, имеющее несколько вариантов перевода: «лев божий», «божественный правитель», «великий хан». Девочек же чаще всего называли арабским именем Медина, что в переводе означает «город»», — отмечают аналитики.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Казахстане растет. В 2023 году она достигла максимума по крайней мере за 25 лет – 75,09 лет. При этом девочки опередили мальчиков на 8 лет – 79,06 лет против 70,99 лет.

На 1 января 2024 года младенцы, то есть дети в возрасте до одного года, формировали 6% от общей численности маленьких казахстанцев — 384,8 тыс. человек. На дошколят (от 1 до 5 лет) приходилось 30% — 2,06 млн человек. Доля младших школьников (от 6 до 9 лет) составляла 23%, или 1,57 млн человек, подростков (от 10 до 14 лет) – 27%, или 1,84 млн человек. Соответственно, еще 15% обеспечивали девушки и юноши в возрасте от 15 до 17 лет – 0,96 млн человек.

По данным переписи 2021 года, детей имеют более половины казахстанских семей — 3,2 млн из 5,6 млн. В 72% случаев семьи воспитывают одного или двух детей (2,3 млн), в 28% — трех и более (0,9 млн). Семей, состоящих только из родителей и детей, насчитывается 1,8 млн. В них живут 60% детей, или 3,9 млн.

Ситуация с обеспеченностью детей дошкольным воспитанием и обучением улучшается. Если в 2018 году на 100 мест приходилось 105,8 детей, то в 2022 году – 89,3. Всего же в дошкольных организациях насчитывалось 1,1 млн мест.

В 2022 году охват образованием детей в возрасте от трех до шести лет составлял 88,3% (1,7 млн человек), в возрасте от семи до 17 лет – 96% (3,7 млн человек). Дополнительным образованием было охвачено 1,1 млн детей. Среди кружков и секций по численности занимающихся лидировали спортивные – 1,3 млн детей. Шахматами и шашками занималось 223 тыс. детей, футболом — 198 тысяч, национальными играми – 180 тыс

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