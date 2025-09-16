Вице-министр также призвал родителей следить за передвижением своих несовершеннолетних детей и отметил случаи, когда на одном электросамокате катаются сразу по два-три ребёнка.

«Мы же все пешеходы, мы все ходим, самое уязвимое лицо у нас в дорожном движении – это пешеходы. У нас тротуары уже превратились в дорожки для велосипедов, для самокатов и всего остального. И к сожалению, и родители не контролируют перемещение несовершеннолетних, хотя ведь серьёзные травмы могут получить, вплоть до смертельных случаев. Дети 10, 12 лет по двое, по трое катаются. Почему родители…Мы 96 родителей привлекли уже за эти вещи. Почему родители не контролируют? Почему взрослые нарушают? Посмотрите взрослые дяденьки…кто на велосипеде пешеходный переход проезжает или на самокате спешивается? Никто! Мы можем, конечно снять с охраны общественного порядка, с дорожной безопасности, поставить на каждую велосипедную дорожку или пешеходный переход, но когда мы сами начнем? К сожалению, у нас ситуация такая — мы все знаем хорошо свои права, но никто не помнит о своих обязанностях. Понимаете? Мы все требуем у государства, почему не исполняем правила, которые устанавливаются государством, в частности ПДД», — высказался Игорь Лепеха.