Самокат под контролем: в Казахстане усиливают правила для пользователей и проката

Электросамокаты в городах Казахстана появились несколько лет назад и с тех пор их число продолжает расти. В связи с этим в 2023 году в законодательство внесли изменения: в закон «О дорожном движении» официально включили понятие «электросамокат» и прописали правила его использования.

Сегодня требования остаются чёткими: на самокате может передвигаться только один человек. Пользователь обязан ехать по велодорожке, а при её отсутствии — по тротуару или правому краю проезжей части.

По словам старшего инспектора по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Актоты Борановой, при движении по тротуару приоритет всегда остаётся за пешеходами, а скорость не должна превышать 6 км/ч. Если же самокат выезжает на проезжую часть, у водителя должно быть водительское удостоверение любой категории, а скорость ограничена 25 км/ч.

Также действуют требования по безопасности: при движении по дороге пользователь обязан быть в шлеме, а в тёмное время суток — иметь светоотражающие элементы на одежде.

С 1 июля вступят в силу дополнительные правила, которые коснутся кикшеринговых компаний. В частности, электросамокаты должны будут иметь индивидуальные номера, распознаваемые камерами видеонаблюдения. Это позволит фиксировать нарушения автоматически.

Кроме того, компании обяжут заключать с пользователями электронные страховые договоры на случай дорожно-транспортных происшествий.

Полицейские подчёркивают: электросамокат — это не игрушка, а полноценный участник дорожного движения, который может представлять опасность при нарушении правил.

По данным МВД, в прошлом году по стране произошло более 140 ДТП с участием электросамокатов. В результате один человек погиб, свыше 150 получили травмы. В Костанайской области зафиксировано 4 таких аварии, пострадали 4 человека.

С 2023 года зарегистрировано более двух тысяч нарушений. Чаще всего пользователей штрафовали за отсутствие шлема, перевозку пассажиров и выезд на проезжую часть без водительского удостоверения.

Тотальный контроль на трассах: водителей в Казахстане начали отслеживать с помощью ИИ В Казахстане продолжают внедрять интеллектуальные транспортные системы на республиканских автодорогах с использованием технологий искусственного интеллекта....

Владельцам животных ужесточают ответственность в Казахстане Депутаты Мажилиса приняли поправки в закон «Об ответственном обращении с животными». Изменения направлены на усиление...

Холодает и льёт: в Костанайской области ожидаются дожди и ветер В Костанайской области прогнозируется переменчивая погода с осадками, туманом и усилением ветра. Осадки и туман...