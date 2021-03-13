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Самолет упал под Алматы

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Самолет упал под Алматы. По предварительным данным, это самолет погранслужбы КНБ, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Кадры с места происшествия появились в Сети. По словам очевидцев, это произошло в районе поселка Кызылту в районе аэропорта.

На кадрах показаны дымящиеся обломки самолета. Вокруг работают пожарные, скорая.

«Только заехали на полосу, и взрыв», — сообщает автор одного из роликов с рухнувшим самолетом.

По данным пресс-службы аэропорта Алматы, упал военный самолет.

«Предварительно в Алматы при посадке упал военный самолет КНБ АН-26, следовавший по маршруту Нур-Султан-Алматы. На борту находилось 6 человек. Информации о погибших пока нет. Около 17:20 пропала связь. Сразу же объявили тревогу. Наши все службы выехали на место. Не долетел до полосы, потерпел крушение», — сообщили в аэропорту.

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