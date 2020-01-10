Самолеты белорусской авиакомпании будут летать в Костанай

Авиакомпания «Белавиа» открывает рейсы в города Актау, Караганды, Павлодар и Костанай.

Авиакомпанией начата продажа авиабилетов на рейсы Минск – Актау, Минск – Караганды, Минск – Павлодар и Минск – Костанай, которые будут выполняться в летний период 2020 года, сообщается на странице фейсбук министерства индустриально-инновационного развития РК.

На данный момент Белавиа» выполняет круглогодичные рейсы в города Нур-Султан и Алматы.

Также с июля текущего года рейсы по направлению Минск – Алматы станут ежедневными.