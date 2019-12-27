Самолёт авиакомпании Bek Air потерпел крушение в Алматинской области

Авиакатастрофа произошла с самолётом Fokker-100 авиакомпании Bek Air в районе посёлка Кызыл Ту в Алматинской области, сообщает informburo.kz

По номеру единой дежурно-диспетчерской службы «112» сообщили, что произошло крушение самолёта.

Воздушное судно вылетело из Алматы в Нур-Султан 27 декабря в 07.05 (рейс Z92100).

В аэропорту Алматы сообщили, что на борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. Самолёт пропал с радара после вылета.

На месте работают экстренные службы.

«27 декабря 2019 года в 07.22 рейс № Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алматы — Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Незамедлительно начались спасательные работы, возгорание не произошло. Осуществляется эвакуация пассажиров и экипаж воздушного судна. На данный момент число погибших составляет 7 человек. По поручению премьер-министра создана правительственная комиссия во главе с заместителем премьер-министра. В составе комиссии — министр индустрии и инфраструктурного развития и представители других госорганов. Комиссия вылетает на место происшествия. Подробные обстоятельства происшествия и причины будут установлены. До выяснения обстоятельств происшествия полеты самолетов данного типа временно приостановлены. По предварительным данным, на борту находилось 95 пассажиров, 5 членов экипажа», — передает tengrinews.kz