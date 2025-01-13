На дорогах Казахстана ограничат передвижение самосвалов. В министерстве транспорта озвучили LS подробности.

Одной из основных проблем отрасли в ведомстве назвали преждевременное разрушение и износ покрытий на трассах. Этому способствует высокая интенсивность проезда тяжеловесных автотранспортных средств (АТС). Среди них самосвалы, перевозящие инертные грузы из карьеров.

На сегодня в стране зарегистрировано более 155 тыс. единиц такой техники категории N3. Они могут направлять более 12 тыс. тонн. Большинство перемещают сыпучие составляющие. При допустимом весе в 25 тыс. тонн перегруз у таких АТС составляет 35-40 тонн.

Одновременно с этим транспортный контроль на 157 тыс. км осуществляют всего 43 поста: на один проверяющий субъект приходится до 5 тыс. км. В связи с этим, по информации министерства, невозможно полностью отслеживать трассы. Помимо этого, есть человеческий фактор и коррупционные риски, связанные с прямым контактом инспектора с водителем.

В связи с этим 1 января 2026 года вводится в действие запрет на проезд самосвалов с тяжеловесным грузом по автодорогам общего пользования и улицам населенных пунктов. Это изменение было установлено по инициативе депутатов мажилиса еще в конце 2022 года*.

В ведомстве отметили, что данная норма никак не повлияет на стоимость транспортировки строительных материалов, так как в стране имеется достаточный парк грузовиков с максимальной массой, разрешенной для перемещения по таким зонам.

Кроме того, в проектно-сметной документации расходы по перемещению и количеству рейсов устанавливаются с учетом требований отраслевого законодательства, в том числе по части допустимых в стране весовых параметров и осевых нагрузок.

По ожиданиям госоргана, данные ограничения предотвратят преждевременное разрушение трасс по причине высокой интенсивности маршрутов карьерных самосвалов. Также повысится безопасность дорожного движения. При этом в министерстве посетовали, что недобросовестные перевозчики даже сейчас нарушают существующие весовые ограничения.

Говоря о предложении повысить выносливость дорог, в ведомстве отметили, что с 2013 года международные и республиканские дороги проектируются с учетом осевой нагрузки в 13 тонн. Но это всего 25% от всей протяженности последней категории трасс. Остальные 75% республиканской сети выдерживают до 10 тонн. Местные дороги (100 тыс. км) рассчитаны на 6-10 тонн. Поэтому вопрос увеличения нагрузки может быть рассмотрен только в том случае, если решение будет применено на всей территории страны. В то же время расширение параметров может привести к росту стоимости прокладывания трасс. В министерстве назвали это экономически нецелесообразным.

«В других странах практика увеличения осевой нагрузки не применяется, а страны СНГ проектируют автодороги под 10-11,5 тонны. Не менее значимым фактом является то, что международные соглашения устанавливают допустимый показатель в 10 тонн на ось», – добавили в ведомстве.

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