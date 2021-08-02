Самозанятые будут платить взносы в ОСМС 3 года вперед — законопроект

Министерство здравоохранения подготовило дополнения в закон «Об обязательном социальном медицинском страховании»,сообщает zakon.kz.

Установить, что до 1 января 2025 года самостоятельные плательщики уплачивают взносы в фонд за двенадцать месяцев, предшествующих дате оплаты, в размере 5 процентов от минимального размера заработной платы, установленного на текущий финансовый год законом о республиканском бюджете, имеют право на медицинскую помощь в системе обязательного социального медицинского страхования в течение двенадцати месяцев, — говорится документе.

Таким образом, предлагается изменить подход к присвоению статуса застрахованности не зарегистрированным безработным, самозанятым лицам.

Как считают в Минздраве, на начальном этапе внедрения ОСМС наиболее привлекательным для самозанятых видится уплата взносов на ОСМС на будущие периоды.

Так, предлагается в течение 3-х лет ввести уплату взносов вперед за 12 месяцев для получения статуса застрахованности, что составляет 25,5 тыс. тенге, далее ежемесячно по 2 125 тенге.

Таким образом, улучшатся условия вхождения в систему ОСМС и получения мед помощи по сравнению с действующей нормой – где необходимо погасить долги за предыдущие 12 мес., когда человек не обращался за помощью. Так решится вопрос присвоения статуса застрахованности части безработных или самозанятых, а также вопрос финансовой устойчивости системы ОСМС, — отмечают в Минздраве.

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