За первые десять дней января 2026 года в рамках нового Налогового кодекса Республики Казахстан около 66 тысяч физических лиц легализовали свою деятельность и начали работать в статусе самозанятых, сообщает Комитет государственных доходов Минфина РК.

Ранее эти граждане вели деятельность без регистрации индивидуального предпринимателя. С введением нового механизма они получили возможность работать легально, без сложных административных процедур и дополнительной отчетности.

Такой результат стал возможен благодаря запуску специального налогового режима для самозанятых, который начал действовать с 1 января 2026 года. Он предназначен для физических лиц, работающих самостоятельно и получающих доход от личного труда.

Режим применяется к тем, кто не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, не использует наемных работников, занимается разрешёнными видами деятельности, утверждёнными постановлением правительства от 21 ноября 2025 года № 994, а также получает доход не более 300 МРП в месяц. В 2026 году этот порог составляет около 1,3 млн тенге.

Для самозанятых предусмотрён ряд преимуществ. Им не требуется регистрироваться как ИП, ставка индивидуального подоходного налога установлена на уровне 0%. Социальные платежи составляют всего 4% от дохода и включают обязательные пенсионные взносы, взносы работодателя, социальные отчисления и взносы на ОСМС — по 1% каждый.

Кроме того, самозанятые освобождены от сдачи налоговой отчетности. Работа ведётся через мобильное приложение e-Salyq Business, где формируются чеки без применения контрольно-кассовой машины и автоматически рассчитываются социальные платежи. При работе через интернет-платформы чеки и отчисления формируются и перечисляются оператором платформы.

Дополнительно отмечается, что уведомление о применении режима подавать не требуется. Датой начала работы в статусе самозанятого считается момент формирования первого чека в приложении.

