Самую яркую комету года смогут увидеть казахстанцы

К земле летит самая яркая комета года. У жителей Казахстана есть уникальная возможность увидеть небесную странницу, которая скоро покинет Солнечную систему. Приблизится она уже сегодня, ночью. Комета называется Леонард.

О том, когда ее можно увидеть рассказал порталу профессор Северо-Казахстанского университета имени Манаша Козыбаева Андрей Солодовник. «В историю — по крайней мере, семейную — вполне может войти тот, кто увидит небесную странницу, совсем недавно явившуюся из глубин космоса. Ведь явление это достаточно редкое. Судите сами: последняя яркая комета (Хейла-Боппа) на северном небе была наблюдаема весной 1997 года, а тому минуло едва не четверть века. Свидетели этого события могут многое рассказать об увиденном тогда диве, передает 365info.kz

И вот снова скрестились пути планеты Земля и одной из многих комет. И встреча будет удивительной!» — обещает Андрей Солодовник. Комета, о которой идет речь, была обнаружена 3 января 2021 года американским астрономом Леонардом в обсерватории Маунт — Леммон на снимках, полученных с помощью 1,5-метрового телескопа, специально предназначенного для таких именно целей. «Комета имеет настолько вытянутую орбиту, что в наиболее удаленной ее части она выходит едва ли не за пределы Солнечной системы. При этом период ее обращения вокруг Солнца удручающе велик, так что человечество ее ни разу еще не видело на небе.

В предыдущее возможное появление кометы на небе Земли и человечества-то, при любом сценарии его становления, еще не было. Шутка ли — это было не меньше, чем 200 тысяч лет назад!» — рассказал ученый. Вторая особенность кометы — это ретроградное движение, то есть она движется в целом противоположно орбитальному движению планет, навстречу им.

И вот она приходит к нам, причем приходит, чтобы попрощаться навсегда. «Сейчас комета располагается на небе в созвездии Гончих Псов. Она будет довольно быстро приближаться к Солнцу и к нашей планете, день ото дня наращивая яркость. К сожалению, прогноз яркости как раз и не отличается большой точностью, поскольку этот параметр зависит от множества трудно учитываемых наукой факторов. Специалисты говорят о том, что в максимуме блеск кометы составит от 3 звездной величины (что слабее звезд Большой Медведицы) до 1 звездной величины (как у самых ярких звезд на небе).

Именно в последнем случае комета может явить поистине величественное зрелище», — поделился надеждами Андрей Солодовник. Пик событий ожидается 12 декабря, в этот день комета пройдет на минимальном удалении от Земли — около 35 миллионов километров. Примерно на таком же расстоянии от Земли пролетала в 1996 величественного вида комета Хиякутаки, и движение ее было заметно глазу. «В этот же день (12 декабря) комета Леонарда достигнет максимальной яркости. Учтите, что это и следующее утро будут последними, когда в благоприятных условиях видимости можно будет полюбоваться кометой в наших северных широтах! Это будет подарком всем нам.

На юге (южнее 45º с.ш.) у наблюдателей в запасе будет еще несколько дней, когда можно надеяться наблюдать комету на вечернем небе, перед тем как она перейдет в южное полушарие», — предупреждает Андрей Солодовник. 18 декабря комета пролетит всего в четырех миллионах км от Венеры. Этот пролет и станет решающим событием в судьбе странницы.

Притяжение Венеры «подхватит» комету и увеличит ее скорость настолько, что она будет выброшена из Солнечной Системы навсегда. То есть станет уже межзвездной путешественницей.

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