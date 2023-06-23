Самую коррумпированную сферу в Казахстане назвали в Антикоре

Первый заместитель Антикоррупционной службы Дмитрий Малахов назвал одну из коррумпированных сфер в Казахстане, входящую в тройку лидеров, передает Tengrinews.kz.

Выступая на межведомственном совещании по вопросам коррупционных рисков в сфере образования, Малахов отметил, что системная коррупция «сводит на нет проводимые государством реформы».

«По статистике сфера образования одна из самых коррумпированных. По числу уголовных правонарушений постоянно входит в тройку лидеров (с 2020 года по 5 месяцев 2023 года лидирует сельское хозяйство – 382 уголовных правонарушения, далее образование – 343, социальная сфера — 295). С 2020 года по уголовным делам в этой сфере осуждено 143 лица», — сообщил он.

По словам Малахова, в основном регистрируются факты хищений, взяточничества и злоупотреблений полномочиями.

Чаще всего эти преступления совершаются директорами и бухгалтерами учреждений образования, руководителями и сотрудниками отделов образования.

«Например, в этом году в Кызылординской области изобличены руководитель и главный бухгалтер отдела образования Жанакорганского района, а также бухгалтеры 12 школ. Они на протяжении трех лет похищали бюджетные средства из фонда оплаты труда. Аудиторами уже подтвержден ущерб государству на сумму более одного миллиарда тенге. Подобные преступления выявлены по всей стране», — рассказал Малахов.

Учитывая их системность, Агентство совместно с Министерством просвещения провело анализ коррупционных рисков. Основной акцент сделан на фонд оплаты труда, куда направляется почти 70 процентов всего бюджета на образование.