Самую крупнную магнитнную бурю в современной истории пргнозируют ученные

Проведенные расчеты показывают, что выбросы плазмы, произведённые двумя крупными X вспышками — от 10 мая 2024 года (уровень X3.9) и от 11 мая 2024 года (уровень X5.8) —также ударят по планете, сообщает Лаборатория солнечной астрономии.

Оба удара могут произойти сегодня между 12 и 23 часами по московскому времени. С учётом уже осложнённой геомагнитной обстановки и насыщенности магнитосферы Земли частицами и плазмой от предыдущих выбросов, два новых дополнительных удара могут привести к крайне сложным геомагнитным последствиям.

По некоторым оценкам возможно формирование сегодня, 12 числа, самой крупной магнитной бури в современной истории, как минимум с 2000 года. Особенно сильным может быть второй удар от вспышки X5.8, если он в итоге достигнет Земли. К сожалению, на момент вчерашнего прогноза о возможности скорого завершении события, результатов текущих расчетов о движении выбросов не было.

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